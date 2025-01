Liberoquotidiano.it - "Impennate a tutta velocità tra i pedoni": i maranza si prendono Montenapoleone, altro sfregio a Milano | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

Un gruppo diimpenna in via. Le immagini choc stanno facendo il giro dei social rapidamente. Una squadriglia solleva su il muso del motorino sfrecciando asu una strada del salotto didove ci sono diversi. Il tutto tra le urla compiaciute dei protagonisti del gesto scellerato. Un vero e proprio rischio non solo per ima anche per le altre auto in transito. Insomma l'ennesimoa una città che da qualche tempo lascia davvero a desiderare sul fronte sicurezza. Non si è ancora spenta la polemica del Capodanno islamista in piazza Duomo con insulti all'Italia e alla polizia che uncaso agita la città. A far da contorno a questa già di suo grave situazione c'è anche la testimonianza di alcune turiste che avrebbero subito molestie proprio in piazza Duomo la notte di San Silvestro.