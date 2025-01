Ilgiorno.it - I boschi regno incontrastato degli spacciatori. Da Como a Varese, da Lecco alla Bassa: il sistema occulto per fare milioni con la droga

Leggi su Ilgiorno.it

, 5 gennaio 2025 – Almeno quattro omicidi in due anni, non sempre con un colpevole certo, che le cronache registrano appena. Ie i campi che circondano le città lombarde,di di tangenziali e svincoli, sono da anni la frontiera invisibile di un impero milionario, quello di bande die narcotrafficanti organizzate su base territoriale, agguerrite e dotate di armi letali. Machete, pistole e anche fucili, come nel caso di Anas Khouja. La fascia prealpina Fanno paura idie di. Nonostante le denunce dei sindaci e i controlli delle forze dell’ordine allontanare gliè un’impresa difficile, per non dire impossibile. Ad Appiano Gentile, nel Parco della Pineta, mesi fa i sindaci del comprensorio sono arrivati a chiedere a gran voce antenne e ripetitori per amplificare il segnale e garantire la copertura telefonica, un modo come un altro per spingere escursionisti e sportivi a riappropriarsi della rete di sentieri che oggi è quasi completamente abbandonata.