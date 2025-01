Top-games.it - GUIDA STARFIELD come accedere alla DEV ROOM

La Devo Developerdi Bethesda è una sala o area speciale presente nei giochi sviluppati da Bethesda Game Studios,ad esempio la serie The Elder Scrolls e la serie Fallout. QuestaDevvi porterà in una stanza, in genere utilizzataun ambiente di sviluppo, contenente oggetti, equipaggiamenti, personaggi non giocabili (NPC) e risorse di gioco che gli sviluppatori usano per testare il gioco durante lo sviluppo.Tuttavia, la Devnon è destinata a essere accessibile ai giocatori nell’esperienza di gioco standard. L’accesso a questa area di solito richiede l’uso di comandi di console o mod non ufficiali, ed è considerato una forma di cheating o exploit. Bethesda tende a non incoraggiare l’accessoDevDevin pochi semplici comandiPerDev, dovrai inserire il comando coc qasmoke nell’apposita console.