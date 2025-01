Ilrestodelcarlino.it - Gruppi di controllo di vicinato: ecco il programma degli incontri

Implementare e rilanciare nel 2025 le attività deidei controlli diè l’obiettivo dell’amministrazione comunale di Casalgrande. Dall’8 gennaio riprenderanno intanto glinelle frazioni del comune di Casalgrande in previsione dell’elezione dei consigli del 26 gennaio. Sarà anche l’occasione di incontrare e interagire con il nuovo referente della polizia locale di Casalgrande, Ermanno Mazzoni, e di confrontarsi sulla questione deldie della costituzione deidi cittadini per implementarlo. Al momento sono sette igià formati per ildi. Quello di Casalgrande Alto, ‘Amici di Sant’Antonino’, del quartiere Bettuzzi e di via Dossetti a Salvaterra, di via Salvo d’Acquisto e via Santa Rizza a Casalgrande e quello di via Ferrovia a Veggia.