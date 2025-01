Lanazione.it - Giubileo, l’Umbria non è pronta. “Mancano le risorse per garantire accoglienza, trasporti e sicurezza”

Leggi su Lanazione.it

Perugia, 5 gennaio 2025 – Inizia l’Anno Santo, manon è. Almeno non del tutto. I timori riguardano, gestione edei pellegrini. Per questo si pensa a un ufficio speciale per ilin Umbria e a una cabina di regia ‘Umbria2025’. E’ quanto emerso dal confronto, a Palazzo Chigi, tra il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, e la presidente della Regione Stefania Proietti, alla presenza anche del presidente del Comitato per l’ottavo centenario francescano, Davide Rondoni. A ricostruire il vertice è una nota della Regione Umbria. Nel merito della riunione si è affrontata la questione dell’dei notevoli flussi previsti per i tanti appuntamenti giubilari che dopo Roma toccheranno di sicuro. La presidente Proietti ha sottolineato che ci sarà “necessità di attrezzare la regione e quindi i vari comuni con spazi adeguati e funzionali, ma anchepubblici potenziati per accogliere al meglio i milioni di persone che si riverseranno nelle città delnel 2025”.