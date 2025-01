Ilrestodelcarlino.it - Forlì, Alea sperimenta il super aspiratore: “Ma sui muri restano le pipì”

, 5 gennaio 2025 – La pulizia del centro storico ha fatto discutere. Episodi di incuria sono stati messi nel mirino, nelle scorse settimane, dal comitato Orgogliosi Forlivesi, ma anche dall’associazione ‘La Materia dei Sogni’. Realtà che hanno sollecitato direttamente, la quale ha messo in campo Glutton, unapulitrice. Come sta andando? In che condizioni sono le strade e le piazze nel cuore della città, in un momento – quello delle festività – di maggiore afflusso? PULIZIA IN CENTRO Abbiamo testato Glutton insieme ad. Un giro in centro, partendo proprio dalla piazza della città, insieme al ‘Ghiottone’, traduzione letterale di Glutton. Innanzitutto, si tratta di unelettrico stradale attivo da circa un mese in manierale. Dove passa, effettivamente, non ci sono più mozziconi di sigaretta, cartacce e anche deiezioni solide canine.