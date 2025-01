Liberoquotidiano.it - "Ecco chi farà tornare Milano sicura": Matteo Salvini, pugno di ferro dopo il Capodanno islamista

Ministroi fatti di piazza Duomo a, con gli insulti all'Italia e alle forze dell'ordine e altri episodi simili, hanno riaperto il dibattito sulla concessione della cittadinanza e sullo Ius soli, Ius scholae, o come lo si vuole chiamare. Che ne pensa? «La Lega, anche su questo, non ha mai cambiato idea. La cittadinanza non può essere un regalo, va meritata e chiesta da chi vuole davvero integrarsi nel nostro Paese, non può essere accelerata o peggio omaggiata a fini elettorali. Le immagini degli ultimi giorni sono vergognose ma purtroppo non mi sorprendono, insieme ad Oriana Fallaci siamo stati i primi, e spesso i soli, a denunciare il rischio che il fanatismo islamico rappresentava per la nostra vita. La soluzione? Quello che la Lega ha fatto e fa da sempre: blocco degli arrivi dei clandestini, più controlli, espulsioni, più fondi e sostegno alle forze dell'ordine, estendendo l'uso del Taser, la pistola elettrica.