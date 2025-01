Liberoquotidiano.it - "E questo ti ha reso più forte? Mah": Fonseca fatto fuori dal Milan, la profezia di Capello

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ilsi giocherà la finalissima di SuperCoppa contro l'Inter. Dopo la vittoria contro la Juve ecco che c'è un altro big match per i rossoneri. Il cambio in panchina con Conceiçao che ha sostituitoora è il momento per ildi tirare su la testa. E il punto sulla situazione aello l'haFabio: "oggi paga per tutti, lasciando la panchina a Conceiçao. Un allenatore che ha la fama del duro, ma sa essere anche molto pragmatico. Al Porto hageneralmente bene e mi è piaciuto soprattutto quando ha affrontato le squadre italiane in Champions League, nonostante praticamente ogni anno gli vendessero qualcuno. Qui dovrà innanzitutto conoscere i calciatori e trovare la chiave per entrare nella loro testa, prima ancora di decidere come giocare a livello tattico.