.com - Derby Roma-Lazio: coltelli, lance e bombe carta sequestrati agli ultras

, spranghe, mazze da baseball e. È solo una parte degli oggettioggi alla vigilia del, il primo in notturna dopo anni. Le tifoserie messe alla prova per dimostrare una nuova maturità, sembra che non abbiano superato l’esame.Le fasi di accesso allo stadio per la coreografia, si sono svolte senza incidenti solo grazie alle forze dell’ordine impegnate fin dalle prime ore del mattino in servizi di controllo nell’area intorno all’Olimpico. Daspo e denuncia per un ventenne, tifoso biancoceleste, trovato con un cacciavite e un altro oggetto atto ad offendere mentre entrava nello stadio per l’allestimento della coreografia nel settore curva Nord.: tifoserie ‘faccia a faccia’ fuori dallo stadio, la polizia fa muroMomenti di tensione nel pomeriggio nell’area esterna all’Olimpico.