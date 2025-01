Oasport.it - Dakar 2025, Al Rajhi chiude in testa la prima parte della tappa Marathon. Problemi per Loeb e Sainz

Leggi su Oasport.it

Si è chiusa lamiticacon quasi 1000 chilometri cronometrati enza e arrivo a Bisha. Corsa che si svolge nel nord di Bisha e si è chiusa alle 17.00 ora locale con gli equipaggi che si sono fermati nei bivacchi. Intra le auto ha concluso Yazeed Al-.Il pilota sauditaToyota Overdrive Racing ha chiuso incon il tempo di 6:57:03, ma il duello è decisamente equilibrato e serrato con il qatariota Nasser Al-Attiyah che è distante 1’19”. Sarà molto serrata la lotta domani per il successo di.In terza posizione nella classifica generale c’è Henk Lategan (Toyota) che è quarto invece nella classifica dia un ritardo di oltre 11 minuti nei confronti del leader. Terza piazza in questainvece per Mattias Ekstrom che paga un ritardo di quasi nove minuti nei confronti di Al