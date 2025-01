Inter-news.it - Costacurta ci crede: «Inter favorita? Milan pericoloso. Può vincere contro tutti»

Alla vigilia del derby di Supercoppa Italiana l’ex rossonero Alessandrosi dice convinto della forza del. Poi uno spunto anche sull’e sul suo capitano.PARTITA UNICA – L’accesso in finale di Supercoppa Italiana rende Alessandrocerto delle potenzialità del. Prima del big matchl’, l’ex calciatore dichiara su Sky Sport 24: «È chiaro che se avessi venti centesimi li scommetterei sull’, però secondo me ilin una partita unica è, ha qualità. Non c’è niente da fare, è una squadra un po’ matta. Soprattutto in una finale, dove l’altra squadra è la. Ilpuòdavvero. Questo nuovo allenatore potrebbe anche aver portato qualcosa».traccia il quadro sualla vigilia della finale di Supercoppa ItalianaPROBLEMA INESISTENTE – Alessandro, poi, passa in rassegna anche l’e il tanto discusso capitano: «Lautaro Martinez appesantito? In realtà a livello di movimenti non è mai stato così bene, secondo me.