Concorezzo, un assegno da 400 euro ai genitori per ogni nuovo bimbo

(Mona Brianza) – Un bonus contro le culle vuote,stanzia 40milaper aiutare le famiglie alle prese con l’arrivo di un bebè e con le spese che inevitabilmente si moltiplicano fra pappe e pannolini. Andrà a chi nasce, o a chi viene adottato. E siccome i piccoli cheanno vedono la luce in città sono un centinaio, la Giunta stima che l’aiuto sarà di 400a coppia. L’appannaggio viene esteso anche al 2024, per il quale sono stati messi a disposizione altri 15mila. Un segnale per cominciare, ma già quest’anno il tesoretto è lievitato. Il Comune ha chiamato la misura ‘Nuovi nati’. “Un fondo che abbiamo voluto con tutte le forze - spiega il sindaco Mauro Capitanio -. Intendiamo sostenere in modo concreto i neo. In questo periodo storico di contrazione della natalità sentiamo il dovere di supportare chi, in controtendenza, accoglie un figlio nel proprio nucleo familiare”.