Con la Vis sarà un duello sul filo dell’equilibrio

Regalarsi un’Epifania da sogno. È questo l’obbiettivo in casa Vis. Per risultare corsari ad Arezzoperò necessario superarsi. La formazione toscana, reduce da tre vittorie consecutive, nel mese di Dicembre ha compiuto un importante balzo in classifica, raggiungendo i biancorossi ed accorciando il divario dal vertice. Dopo l’ottavo posto della scorsa stagione, l’obbiettivo ad inizio ritiro in casa amaranto era quello di stabilirsi nelle primissime posizioni. Obbiettivo che gli uomini di mister Emanuele Troise stanno centrando a pieno. Il suo 4-3-3 in questo periodo sta inoltre risultando ermetico. Due sono i gol subiti nelle ultime tre gare dai toscani che hanno portato quindi a 20 il computo di reti in totale. Stesso numero di gol incassati dai pesaresi, che con l’Arezzo condividono anche il numero di vittorie(10), pareggi (5) e sconfitte (5).