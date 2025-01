Zonawrestling.net - Collision 04.01.2025 Hell on Earth

Leggi su Zonawrestling.net

Benvenuti all’analisi di, in diretta dal Bojangles Coliseum di Charlotte, North Carolina. Una serata che promette scintille con Daniel Garcia che difende il titolo TNT contro Mark Briscoe e un main event esplosivo tra i Rated FTR e il Learning Tree. Il pubblico non è male ma sembra che non abbiano aperto molte sezioni dalla parte dell’hard cam, anche se è stato sostanzialmente un sold out. Forse potevano gestirla meglio.Lo show si apre con una serie di promo pre-registrati di Mark Briscoe, Daniel Garcia, il Learning Tree e i Rated FTR che anticipano i loro match della serata.Daniel Garcia vs Mark Briscoe – TNT Championship (4 / 5) Match molto tecnico con Matt Menard al commento. Garcia cerca di evitare lo stile brawling di Briscoe rimanendo nel ring. Briscoe domina nella prima fase con chop e un Brain Buster.