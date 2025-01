Lapresse.it - Bradley Cooper compie 50 anni

, l’attore e regista nominato agli Oscar per ‘A Star is Born’ e ‘Maestro’ – e la voce del procione Rocket nei film ‘Guardiani della Galassia’ –50. Nato il 5 gennaio 1975, una delle prime apparizioni televisive dirisale al 1999 in un episodio di ‘Sex and the City’. La sua prima nomination agli Oscar arrivò nel 2012 per ‘Il lato positivo – Silver Linings Playbook’ – la prima di cinque candidature come attore.ha anche ricevuto una nomination come produttore per il miglior film per ‘Joker’ e ‘La fiera delle illusioni – Nightmare Alley’. Prossimamente, sarà protagonista del nuovo film di Steven Spielberg dedicato a Frank Bullitt (ancora senza titolo).