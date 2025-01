Venezia ed Empoli aprono il 2025 con un punto per parte | cronaca e pagelle

Leggi su Sportface.it

Unperper iniziare l’anno senza farsi male e per chiudere il girone di andata con un mezzo sorriso. E’ questa l’estrema sintesi della sfida traed, che al Penzo si chiude con 1-1 tutto sommato giusto per quanto visto, con un primo tempo maggiormente favorevole ai toscani, che dopo essere finiti sotto in modo rocambolesco hanno poi la forza di reagire e pareggiarla prima dell’intervallo, e una ripresa in cui i ritmi scendono e si fanno preferire, ma lievemente, i lagunari.Con questo pareggio la squadra di Di Francesco resta in zona retrocessione ma prosegue nella sua striscia positiva con sei punti nelle ultime cinque partite e tre gare casalinghe di fila senza ko, mentre i ragazzi di D’Aversa, in flessione dopo un avvio roboante, fermano l’emorragia di tre sconfitte consecutive e salgono a quota 20 punti al giro di boa del campionato, ma non tornano alla vittoria che manca dunque da un mese.