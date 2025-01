Ilrestodelcarlino.it - Titani e United verso la ’prima’ cercando di non inciampare più

San Marino a Budrio per affrontare il Tau Altopascio,Riccione a Cattolica per vedersela con lo Zenith Prato. Inizierà così, domani, il 2025 delle squadre di casa nostra di serie D. Con un obiettivo comune. Quello di buttarsi alle spalle la prima parte di campionato, e l’ultima del 2024, che ha riservato non troppe cose piacevoli a. Per mantenere la categoria servirà un nuovo anno fatto di accelerate, più che di frenate. Trovando quella stabilità che, tra una rivoluzione e l’altra, è stata una chimera nella prima parte di campionato. L’impresa, almeno sulla carta, sarà più complicata per il San Marino di mister Biagioni contro la terza forza del girone D. Il Tau, infatti, sin qui ha messo insieme ben 21 punti in più rispetto ai biancazzurri della Repubblica. E lontano da casa ha lasciato tutto agli avversari solo in due occasioni: sul campo del Progresso e a Pistoia.