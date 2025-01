Oasport.it - Tabellone WTA Hobart 2025: Cocciaretto al debutto stagionale in Australia

Leggi su Oasport.it

Sono passati 24 anni dall’unica occasione in cui il WTA di, oggi un 250, è stato vinto da una giocatrice italiana. Ce la fece Rita Grande, che nel 2001 si inserì in un albo d’oro poi capace di includere gente come Petra Kvitova, Garbine Muguruza, Sofia Kenin ed Elena Rybakina.Nel 2023 ci è andata vicino Elisabetta, che quest’anno ci riprova nel territorio della Tasmania. Pur tuttavia, al primo turno le tocca subito un osso duro, quello rappresentato dalla russa Veronika Kudermetova (nessun precedente), mentre la zona di quarti di finale è quella dell’ucraina Anhelina Kalinina (semifinalista a Brisbane) e della belga Elise Mertens., questo, guidato dall’ucraina Dayana Yastremska, che si ritroverà davanti subito l’USA Katie Volynets e poi Sloane Stephens, all’eterna ricerca del ritorno ai fasti di anni fa.