Supercoppa Italiana: il Milan vola in finale anche grazie a Gabbia

Un altro protagonista della serata è stato Matteo, autore di un salvataggio decisivo nel. Nella semidi, ilha battuto la Juventus 2-1 in rimonta, guadagnandosi così il pass per lacontro l’Inter. Dopo un primo tempo dominato dai bianconeri, avantial gol di Yildiz, i rossoneri hanno reagito nella ripresa con una prestazione più grintosa, cambiando il corso della partita. Il pareggio è arrivato su rigore, conquistato e trasformato da Pulisic, mentre il sorpasso è stato frutto di un’autorete di Gatti su un cross insidioso di Musah. Nel, un riflesso provvidenziale proprio disu una girata a colpo sicuro dello stesso Gatti ha salvato il risultato, sigillando una vittoria sofferta ma meritata. Per il, una prova di carattere che dà fiducia in vista del derby contro l’Inter in