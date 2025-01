Scuolalink.it - Riscatto della Laurea e dei diplomi ITS: le novità INPS, cosa cambia per la pensione

L’conferma unaimportante per ilpensionistico: oltre alle lauree universitarie, anche idegli Istituti Tecnici Superiori (ITS) possono essere riscattati ai fini contributivi, rispettando alcune condizioni. Questa opportunità amplia le possibilità per chi vuole anticipare l’età pensionabile, anche se l’aumento dei costi e l’inflazione stanno frenando le richieste. Ecco i dettagli. Il: cos’è e come funziona Il, introdotto nel 1997, consente di trasformare gli anni di studio in contributi previdenziali, escludendo però gli anni fuori corso. A partire dal 1996, ilpuò essere effettuato in due modalità: Agevolata: con un costo fisso annuale. Ordinaria: calcolata sul reddito medio degli ultimi 12 mesi, con un’aliquota del 33%.