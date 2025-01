Lanazione.it - Per l’Epifania raccolta porta a porta regolare. Isole ecologiche chiuse

Le variazioni ai servizi ambientali previste per, lunedì 6 gennaio, sono consultabili sulle di Sei Toscana. Nei comuni della provincia di Siena dove è attiva ladomiciliare lunedì tutti i servizisaranno svolti regolarmente e rimarranno invariati rispetto al normale calendario. A Siena ladell’organico, multimateriale e indifferenziato (Zona A) e dell’organico, carta e cartone (Zona C) sarà quindi. Chiusi invece tutti i centri die le stazioni, gli sportelli al cittadino e anche il numero verde non sarà attivo.