PAGELLE E TABELLINO FIORENTINA-NAPOLI 0-3 | Neres spaccapartita e Lukaku non perdona male Dodo

I voti edel match valido per la 19a giornata di Serie A. Ecco i migliori e i peggiori della partita al Franchi di Firenze. Ilconquista tre punti al Franchi e ritrova per il momento la vetta in solitaria. Decisive le reti die McTominay. Dominata ladi Palladino, che ha provato a sorprendere Conte cambiando assetto tattico a inizio match.Il gol di(LaPresse) Calciomercato.itDe Gea 5,5FLOP5 – Spinazzola non sembra un cliente scomodo, eppure fatica a tenerlo. Oltretutto, in fase offensiva il suo apporto è minimo o nullo. E perde troppi palloni. Un disastro.Ranieri 5,5Moreno 5,5 (Colpani 6)Comuzzo 6Parisi 5 (Gosens 6,5)Adli 6 (Cataldi sv)Mandragora 6 (Richardson 6)Sottil 5,5Beltran 5,5 (Kouame sv)Kean 5,5All. Raffaele Palladino 5Meret 6Di Lorenzo 6,5Rrahmani 6,5Juan Jesus 6,5Olivera 6,5 (Raspadori sv)Anguissa 6,5Lobotka 7 (Gilmour sv)McTominay 6,57,5 (Ngonge sv)TOP7,5 (Simeone 6) – Combatte trova anche la gioia del gol su rigore.