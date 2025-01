Quotidiano.net - Non c’è un nuovo virus in Cina: cos’è l’Hmpv e quali sono i sintomi

Roma, 4 gennaio 2025 – Partiamo da un dato certo: al momento non c’è nessunominacciosoche circola in, a dispetto di un certo allarme che serpeggia sui social qui in Occidente, soprattutto negli Stati Uniti. Da dove arriva allora questa preoccupazione? Proviamo a tracciare il quadro. Alcune testate asiatiche recentemente hanno riportato genericamente di un’ “esplosione” di pazienti con infezioni respiratorie inmentre sulle piattaforme social rimbalzano foto di ospedali intasati, non verificabili, che a molti hanno ricordato i primi tempi della pandemia di Sars-Cov2. Non c’è alcuna conferma ufficiale che laabbia proclamato uno stato di emergenza, come scritto da qualcuno. E’ vero – lo affermava l’agenzia Reuters il 27 dicembre – che il Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie ha dichiarato di lavorare a un sistema per monitorare “polmoniti di origine sconosciuta”.