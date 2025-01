Quotidiano.net - Non assume il dipendente in prova, titolare dell’officina aggredito con una mannaia nel Napoletano

Napoli, 4 gennaio 2025 - Noniline vienea colpi di. È stato colpito prima al collo e poi alle mani. A colpirlo a suon di fendenti è stato un 25enne di origini tunisine, arrestato in flagranza per tentato omicidio. Quando sono arrivati i carabinieri, l’aggressore era ancora armato, con la lama sanguinante impugnata in mano. È quanto successo in una carrozzeria di Quarto, in provincia di Napoli. L’aspiranteaveva fatto un periodo dinella carrozzeria, ma non era andato bene. Nonostante questo, era convinto che illo avrebbe comunque assunto. E quando, invece, gli è stato spiegato che questo non sarebbe stato possibile, il 25enne Mahmoud Nasser, lo ha colpito con una. Il53enne dell'officina di via Viticella è stato prima colpito al collo poi, quando hato a difendersi, è stato ferito anche alle mani.