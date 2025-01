Ilfattoquotidiano.it - Morto l’influencer che aveva perso 203kg ed era diventato la star di un reality. Aveva recuperato peso dopo la morte del padre e del fratello

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Gabriel Freitas ècelebre in Brasile nel 2017 grazie alla partecipazione al“Èun’altrana“. Milioni di telespettatori hanno fatto il tifo per il giovane influencer che era arrivato a pesare 317 kg.una dieta equilibrata e molto esercizio fisico, Gabriel ha ottenuto il ragguardevole risultato di 114 kg. Il conduttore del programma Gugu Liberato disse di lui in diretta: “È andato oltre quanto la maggior parte dellene potesse immaginare”.Poi in queste ore è arrivata una tragica notizia. Un amico di Gabriel ha rivelato che èa soli 37 anni nel sonno: “èpraticamente dormendo, non ha sofferto. Èprovandoci. Ha combattuto fino alla fine, era molto forte e ho molto rispetto per lui. Era una bravissimana con un cuore molto buono”.