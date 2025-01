Mister Movie | Joel Coen torna con un nuovo film nel 2025

Leggi su Mistermovie.it

I fan dei fratellidovranno ancora pazientare prima di poter assistere alla tanto attesa reunion traed Ethan. A inizio 2024, Ethanaveva annunciato che, dopo sette anni di separazione creativa, i due stavano scrivendo insieme unhorror. Se inizialmente si parlava di una possibile uscita del progetto nel 2024, le ultime informazioni riportare da World Of Reel suggeriscono che questo progetto sia stato messo in pausa per permettere adi concentrarsi su un. La notizia, seppur ancora frammentaria, lascia i fan con più domande che risposte riguardo al futuro dei celebri registi.La carriera solista die EthanNel 2021,ha fatto il suo debutto da regista solista con The Tragedy of Macbeth, un dramma shakespeariano che ha stupito il pubblico per l’assenza di Ethan.