LIVE – Napoli-Tortona | Serie A 2024 2025 basket DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Ilindi, sfida valida per la 14^ giornata delladi. La formazione di coach Giorgio Valli è alla ricerca di punti ormai vitali per provare a rilanciarsi in ottica salvezza. Dopo la vittoria fondamentale nel derby contro Scafati, che ha rappresentato il primo e finora unico successo in campionato per gli azzurri, la formazione di casa non è riuscita a dare continuità nel successivo scontro diretto contro Varese, incappando nell’ennesima sconfitta, anche se di poco.Ora, una partita molto complicata contro una squadra che sta attraversando tutt’altro momento di forma. La formazione allenata da coach Walter De Raffaele, infatti, non solo si trova in una situazione di classifica completamente diversa, visto che i piemontesi sono sesti con sedici punti all’attivo, ma ci è arrivata dopo una bella striscia di risultati utili consecutivi.