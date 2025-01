Scuolalink.it - Legge 104/92, sconti per l’acquisto di Smartphone e PC: quali documenti occorrono?

La104/92 offre numerose agevolazioni economiche per le persone con disabilità, inclusisignificativi suldi dispositivi tecnologici comee PC. Questi benefici, spesso poco conosciuti, possono rappresentare un’opportunità importante per migliorare l’autonomia e l’integrazione sociale di chi ne ha diritto.vantaggi offre la104/92 perdie PC? Secondo quanto specificato dall’Agenzia delle Entrate, chi è in possesso dei requisiti della104 può usufruire di detrazione IRPEF del 19% sul costo dei dispositivi e dell’IVA agevolata al 4%, invece dell’aliquota ordinaria del 22%, perdi sussidi tecnici e informatici. I dispositivi inclusi nell’agevolazione comprendono apparecchi come computer,, fax, modem e telefoni a viva voce, purché siano destinati a facilitare l’autosufficienza o l’integrazione delle persone con disabilità.