Ilrestodelcarlino.it - La Bagalier Feba va a caccia dell’impresa. Match a Roseto contro la terza della classe

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il 2025 inizia subito con un esame complicato per laCivitanova, attesa alle 18 di domani al PalaMaggetti didove affronterà laforza del campionato di A2 di basket femminile (18 punti, mentre le momò ne hanno 6). Le civitanovesi dovranno dare continuità alle prestazioni offerte con le big del girone. Le ragazze potranno giocare con la leggerezza mentale di chi non ha nulla da perdereuna delle più forti realtà del girone., guidato da coach Simone Righi, può contare su numeri interessanti, come il terzo miglior attacco e la seconda miglior difesa. Le "bocche da fuoco" sono l’ex Giulia Sorrentino, la pivot lituana Livija Sakeviciute e la 2004 Beatrice Noemi Caloro. Non solo, la formazione abruzzese è in grande forma come dimostrano le nove vittorie consecutive.