Iniziano i saldi invernali 2025 a Milano | le 8 cose da sapere prima di fare acquisti

– Il 4 gennaio. Buone notizie per chi ama lo shopping ed è rientrato in città dopo la sbornia di festeggiamenti, spesso, per i milanesi, fuori città o anche solo fuoriporta. Così un po’ per riambientarsi e rimettersi nel mood del ritorno al lavoro e a scuola, un ultimo week end dipuò essere motivante. Epifania, tutte le feste porta via, e questo fine settimana di festeggiamenti per tradizione, vuole che la befana porti dono o carbone ai bambini e allora, qualche dono si potrà comperare già in sconto. Via aiquindi, che tornano con un po’ di anticipo rispetto alla tradizione degli ultimi anni. Una data, quella del 4 gennaio, che in molti casi è stata anticipata ulteriormente: gli store online, ma anche alcuni negozi “fisici“ hanno già iniziato ad applicare gli sconti.