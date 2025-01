Ilrestodelcarlino.it - Indennizzi, burocrazia e ritardi. Tra gli agricoltori cresce la rabbia:: "Non abbiamo ancora visto un euro"

Tante incertezze e poche conferme con l’avvio del 2025 per le imprese agricole cesenati e romagnole, che portanoi segni delle ripetute alluvioni. "L’anno inizia con le imprese agricolein attesa degliper l’alluvione, basta tergiversare". Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini sottolinea che finalmente è arrivato dall’Unionepea il via libera allo sgravio del 68% dei contributi dovuti all’Inps e all’Inail per i dipendenti a favore dei datori di lavoro agricoli dei territori alluvionati nel 2023, un esonero contributivo per cui l’organizzazione si era impegnata a fondo. Ma glicesenati sonoin attesa di un risarcimento per i danni subiti. "Io non houn centesimo – spiega l’agricoltore Marco Valzania – ho avuto 35miladi danni, la mia azienda agricola ‘Valzania Marco’ è nel comune di Montiano.