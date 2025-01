Iltempo.it - "Ho sentito Conte e Schlein". Todde: ho il supporto della maggioranza

«Ho, chiaramente ho ilmia forza politica e di tutte le forze politichemiache ovviamente stanno lavorando per sostenermi. Credo che queste cose debbano essere affrontate nella misura in cui accadono, con la forzaverità e dei fatti, io so lavorare solo così». Così la 5 Stelle Alessandra, dichiarata decaduta dal collegio di garanzia elettoraleCorte d'Appello di Cagliari per irregolarità nelle spese elettorali. Intanto si susseguono le dichiarazioni da parte degli esponentiin consiglio regionale. «Piena fiducia nella presidente Alessandra: ha ottenuto la fiducia dei cittadini sardi in una competizione pienamente democratica e insieme a noi ha chiesto un voto per un nuovo corsoSardegna che finalmente è cominciato.