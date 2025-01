Tvzap.it - “Grande Fratello”, panico nella Casa: gesto choc di Helena ai danni di Jessica Morlacchi

"GF",, il bruttissimoverso– Momenti concitatidel. Non erano ancora le 22 quando sul Canale 55 del digitale terrestre è stata trasmessa una scena pietosa. Protagoniste del violento scontroPrestes e, che dopo una serie di provocazioni e frecciatine reciproche sono finite col litigare ancora. La modella brasiliana ha letteralmente perso la pazienza nei confronti dell'ex voce dei Gazosa. E il pubblico sui social ha espresso tutto il suo disappunto. "GF",, il bruttissimoversoAlzandosi da tavola e dirigendosi verso il lavello per riempire il bollitore,l'ha poi preso con forza e ha provato a lanciarlo con tutto il contenuto che, comunque, non era bollente.