Ilrestodelcarlino.it - Fondazione Carim: "Motore del bene comune con uno sguardo al futuro"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Presidente Pasini, è appena iniziato il suo mandato quadriennale alla guida dellaCassa di Risparmio di Rimini. Con quale spirito affronta questa responsabilità? "Con uno spirito di servizio, ma anche con una forte consapevolezza. Laha un ruolo cruciale per la comunità e la nostra azione deve essere orientata al, con una visione che bilanci tradizione e innovazione". Ha parlato di due obiettivi fondamentali: valorizzazione del patrimonio ed equilibrio di bilancio. Può spiegarci come intende concretizzarli? "Sono due assi portanti, interdipendenti. Valorizzare il patrimonio significa non solo conservarlo, ma metterlo a frutto, creando valore per il territorio. Questo è fondamentale per garantire l’equilibrio di bilancio, evitando interventi che compromettano la sostenibilità economica della".