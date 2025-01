Thesocialpost.it - Ferrara, automobile nel canale: morto il conducente 70enne, ferita la moglie

Nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 gennaio, un tragico incidente ha avuto luogo a, precisamente all’incrocio tra via Cesare Battisti e via Palmirano. Un’, per cause ancora in fase di accertamento, è finita nele ilha perso la vita. A bordo del veicolo c’era anche una passeggera, che fortunatamente è riuscita a salvarsi, ma è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Cona per ricevere le cure necessarie.L’incidente è avvenuto in un’area dove la nebbia fitta ha reso ancora più difficili le operazioni di soccorso. I vigili del fuoco sono intervenuti per recuperare l’auto ribaltata fuori strada. Sul posto sono arrivati anche gli operatori del 118, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per salvare l’uomo alla guida, un settantenne residente nella provincia di