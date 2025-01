Metropolitanmagazine.it - E se quest’anno tornasse di moda la cotonatura? Addio ai capelli piatti (e allo slickback) e benvenuti capelli cotonati

Negli ultimi anni ladel capello iper gellato e tirato (il cosiddetto, secondo la Gen Z), ha spopolato e si è conquistata il podio delle pettinature più celebri del periodo. Non solo su Tik Tok, ma anche su red carpet e passerelle le acconciature tirate hanno tenuto testa come styling più famoso, scelto appunto da tante maisons. Eppure, pare che il 2025 porterà aria di cambiamento: ipotrebbero avere un comeback e portare volume e texture alle nostre chiome e acconciature., la tendenza del 2025 che dicealla chioma piattaDa Elizabeth Taylor a Brigitte Bardot, fino a Cher e Amy Winehouse, il capello cotonato è una tecnica versatile e senza tempo. Facilissima da riprodurre, crea volume e texture, perfetta per acconciature eleganti o casual.