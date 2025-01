Lanazione.it - Dalla Porta a tutto gas. Un 2025 da protagonista

"Vorrei vincere il Campionato Italiano per rilanciarmi, cosa che non sono riuscito a fare quest’anno. Avrei potuto lottare per il titolo anche nel 2024 ma purtroppo non è stato possibile". E’ l’obiettivo che Lorenzoha indicato ai suoi tifosi, sognando unda primo della classe. I tempi in cui correva nel Motomondiale e si laureava campione del mondo Moto3 appaiono lontani, ma lo scorso anno il pilota di Montemurlo ha dimostrato di ricordarsi ancora come si faccia a vincere, dimostrandosi competitivo nel Campionato Italiano Velocità (finché ha corso con il Team Altogo perlomeno, prima della risoluzione del contratto) e sopratnello "Stock" del Junior Gp. Sopratin quest’ultima competizione sotto le insegne del Team GV Racing sembrava aver trovato il suo habitat, considerando che alla fine si è laureato vice-campione europeo: se non avesse saltato la gara in Portogallo della scorsa estate a causa del concomitante impegno nel CIV sarebbe stato probabilmente lui a trionfare.