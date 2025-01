Dilei.it - Chi era Jeff Baena, il marito dell’attrice Aubrey Plaza

Leggi su Dilei.it

aveva solo 47 anni quando è stato trovato senza vita nella sua casa di Los Angeles. Appresa la notizia, la mogliesi è chiusa in un doloroso silenzio, mentre gli appassionati di cinema non hanno potuto fare a meno di ricordare con affetto la carriera di un regista che è stato molto amato, nonostante la giovane età. Quello traè stata una relazione sentimentale ma anche lavorativa, che li ha visti l’uno al fianco dell’altra fino alla tragica fine del regista.La carriera diScrittore e regista indipendente,si era laureato alla NYU Tisch Film School. Poi, trasferitosi a Los Angeles per intraprendere una carriera nel mondo dell’intrattenimento, ha avuto la possibilità di lavorare come assistente di produzione per Robert Zemeckis e come assistente al montaggio per David O.