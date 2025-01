.com - Calcio / Prima e Seconda Categoria 2024/25, risultati e marcatori della 14^ giornata (completa)

La Castelfrettese surclassa il Marzocca e va in fuga, conquistando il girone d’andata. Punti pesanti per lo Staffolo mentre la Castelleonese vince a San Paolo. Innetto successo del Trecastelli sul Monte Roberto mentre l’Arcevia vince a Cupramontana: Le Torri Castelplanio campione d’inverno. La Treiese espugna Sarnano e aggancia i play-offIN AGGIORNAMENTOVALLESINA, 4 gennaio 2025 – Il proseguimento14^divede unafuga in classifica. Nel girone B di, infatti, la Castelfrettese rifila ben 4 reti all’Olimpia Marzocca e si porta a +5 dalla più immediata inseguitrice, laureandosi anche campione d’inverno. Torna in zona play-off l’Osimo 2011, che batte il San Biagio nel derby e aggancia il Borghetto al quinto posto. A centro-classifica vincono Real Cameranese (0-1 a Castelbellino) e Borgo Minonna (2-1 alla Labor).