Brignone Faccio sempre le cose in grande o non le faccio

faccio le cose in grande o non le faccio. Questa volta l'ho fatta grossa in negativo". Così Federica Brignone, sui social, dalla clinica "La Madonnina" di Milano. "Volevo ringraziare chi mi ha soccorsa Ilgiornaleditalia.it - Brignone "Faccio sempre le cose in grande o non le faccio" Leggi su Ilgiornaleditalia.it Dopo l'infortunio e l'intervento la sciatrice azzurra scrive sui social. MILANO - "Come al solitoleino non le. Questa volta l'ho fatta grossa in negativo". Così Federica, sui social, dalla clinica "La Madonnina" di Milano. "Volevo ringraziare chi mi ha soccorsa

Brignone scherza sui social: "Come al solito le cose le faccio in grande o non le faccio!". Brignone "Faccio sempre le cose in grande o non le faccio". Federica Brignone: "Come al solito le cose le faccio in grande o non le faccio!". Brignone: "Come al solito le cose le faccio in grande o non le faccio!". Brignone dall'ospedale: "Questa volta l'ho fatta grossa". Nuovo video impressionante della caduta. Federica Brignone ritorna in Italia con la Coppa del Mondo di Sci Alpino e punta a Milano Cortina 2026. Ne parlano su altre fonti

Brignone “Faccio sempre le cose in grande o non le faccio” - MILANO (ITALPRESS) - "Come al solito faccio le cose in grande o non le faccio. Questa volta l'ho fatta grossa in negativo". Così Federica Brignone, sui so ... (italpress.com)

Federica Brignone non perde il sorriso “Come al solito o faccio le cose in grande o non le faccio” - Federica Brignone non perde il sorriso e scherza sui social, "Come al solito o faccio le cose in grande o non le faccio" ... (msn.com)

Federica Brignone usa l’arte dell’ironia sui social: “Come al solito le cose le faccio in grande o non le faccio!” - Non sono ore semplici per Federica Brignone, infortunatasi gravemente nel corso dei campionati italiani di sci alpino in Val di Fassa. Ieri una ... (oasport.it)