Droga party a base di cocaina e ketamina | un arresto

Droga party in un appartamento di Mortise: il bilancio è di un arresto è tre persone segnalate al prefetto in qualità di assuntori. I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Padova hanno arrestato in flagranza di reato un 30enne di Pordenone, già noto alle forze dell'ordine. Padovaoggi.it - Droga party a base di cocaina e ketamina: un arresto Leggi su Padovaoggi.it in un appartamento di Mortise: il bilancio è di unè tre persone segnalate al prefetto in qualità di assuntori. I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Padova hanno arrestato in flagranza di reato un 30enne di Pordenone, già noto alle forze dell'ordine.

