Parma Chivu ritrova l'Inter | "13 anni non si possono dimenticare Man? Sono convinto che si sbloccherà"

Inter di Simone Inzaghi a Parma. La capolista della Serie A farà visita alla formazione allenata da Cristian. Leggi su Calciomercato.com Prossima tappa Scudetto per l`di Simone Inzaghi a. La capolista della Serie A farà visita alla formazione allenata da Cristian.

Parma-Inter, Chivu: "Partita più importante per la squadra". Parma, Chivu ritrova l'Inter: "13 anni non si possono dimenticare. Man? Sono convinto che si sbloccherà". Chivu ritrova la sua Inter: dal Triplete agli inizi in panchina, un legame oltre il sentimento. Chivu ritrova l'Inter: da Casadei a Esposito, quanti talenti lanciati nelle giovanili. Qui Parma: verso Verona Chivu col dubbio Sohm, nuovo lungo stop per Mihaila. Qui Parma: Chivu ritrova due pedine importanti per Monza. Ne parlano su altre fonti

Parma-Inter, Chivu: "Partita più importante per la squadra" - Le parole dell'allenatore del Parma prima della sfida contro l'Inter: "Ho trascorso 13 anni in quella società e la mia stima e riconoscenza rimarranno per sempre. Ma ora, il mio pensiero è tutto per ... (sport.sky.it)

Chivu: “Partita più importante per il Parma. Non posso negare il mio passato” - Le parole dell'allenatore del Parma Cristian Chivu alla vigilia della gara contro l'Inter, che avrà un sapore particolare per l'allenatore ... (gianlucadimarzio.com)

Chivu: «Inter? Il passato non conta, penso solo al Parma» - L’ormai immancabile stretta di mano anticipa la conferenza di mister Cristian Chivu che, come già avvenuto prima del match casalingo con il Torino, ha dato appuntamento ai giornalisti presso la sala s ... (sportparma.com)