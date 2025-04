LIVE Cobolli-Misolic 7-6 0-0 ATP Bucarest 2025 in DIRETTA | inizia il secondo set

DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-KOPRIVA (NON PRIMA DELLE 14.30)

LA DIRETTA LIVE DI BELLUCCI-GRIEKSPOOR (3° MATCH DALLE 13.00)

15-30 Doppio fallo per Cobolli.

15-15 Vola via il rovescio dell'azzurro.

0-15 Non passa il rovescio di Misolic.

1-0 Game Cobolli. Stecca di rovescio l'austriaco.

40-30 Servizio e dritto vincente per il numero 45 del mondo.

30-30 Questa volta Cobolli viene sorpreso dalla profondità del colpo dell'avversario.

30-15 A segno con il rovescio lungolinea l'azzurro.

15-15 Largo il rovescio dell'austriaco.

0-15 Vincente il dritto di Misolic.

secondo SET

15.33 Certamente Cobolli non ha offerto il suo miglior tennis in questo primo parziale. Molto falloso, specialmente col dritto, l'azzurro ha comunque avuto il comando del punteggio in due occasioni, perdendo entrambe le volte il vantaggio.

