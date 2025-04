Bergamonews.it - La “Filosofia a colori” di Dulco Mazzoleni: cultura e talento grafico s’incontrano

È uscito nelle librerie “. Sintesi di storia della” di. Un’originale e coloratissima summa diche unisce ile le competenze disciplinari di, docente di materie umanistiche, tra cui, nelle scuole superiori, educatore in progetti territoriali ed esperto in laboratori di carattere formativo in tutti gli ordini di scuola. Appassionato di musica e di disegno,è specializzato in stripart, ovvero nell’arte del fumetto.La recente fatica editoriale si presenta come un riassunto illustrato diin cento tavole, da Talete di Mileto e Pitagora di Samo a Paul Michel Foucault e Jonh Rawls. Come recita la quarta di copertina “è un viaggio che racconta lo sviluppo storico delle visioni dell’uomo e del mondo occidentale a coloro che si avvicinano allaper la prima volta, oppure sono appassionati”.