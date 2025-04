Deindustrializzazione Brindisi Emiliano | Ci stiamo opponendo in tutte le maniere

Brindisi "Noi ci stiamo opponendo in tutte le maniere ad un progetto di Deindustrializzazione dell'area di Brindisi che ci preoccupa in modo gravissimo". Questa è una dichiarazione, riportata da Ansa, del governatore pugliese Michele Emiliano, a Brindisi a margine dell'evento che si è svolto. Brindisireport.it - Deindustrializzazione Brindisi, Emiliano: "Ci stiamo opponendo in tutte le maniere" Leggi su Brindisireport.it "Noi ciinlead un progetto didell'area diche ci preoccupa in modo gravissimo". Questa è una dichiarazione, riportata da Ansa, del governatore pugliese Michele, aa margine dell'evento che si è svolto.

Deindustrializzazione Brindisi, Emiliano: "Ci stiamo opponendo in tutte le maniere". Ne parlano su altre fonti

Emiliano: «La chiusura dell'impianto Versalis di Brindisi è un atto gravissimo» - BRINDISI - «La chiusura del cracking di Versalis è un fatto gravissimo che determina conseguenze sul lavoro, sull'ambiente e sull'intero sviluppo dell’area industriale di Brindisi». Lo dichiara il pre ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)

Emiliano a Brindisi con Guterres e Tajani: «Vorremmo qui centro Onu per bambini vittime di guerre» - BRINDISI - «Grazie agli sforzi suoi e dell’Onu per riportare la pace in terre martoriate dalla guerra. La Puglia si arricchisce di idee che ci fanno crescere nella considerazione della ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)

Operai Petrolchimico Brindisi a Emiliano, 'noi presi in giro' - (ANSA) - BARI, 25 FEB - "Ci stanno prendendo in giro ... al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, al suo arrivo in prefettura a Brindisi dove è stato convocato un tavolo sul futuro ... (msn.com)