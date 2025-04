Digital Services Act | nessuna multa per X smentisce la Commissione europea

nessuna multa contro X sul tavolo" ai sensi del Digital Services Act. Lo ha chiarito il portavoce della Commissione europea, Thomas Regnier, smentendo le indiscrezioni apparse sul New York Times secondo cui Bruxelles starebbe preparando una sanzione da oltre un miliardo di dollari contro la piattaforma di Elon Musk per aver violato la legge Ue volta a tutelare gli utenti da contenuti illeciti e disinformazione. "Le affermazioni sono sbagliate e non c'è alcuna proposta di multa per alcuna delle indagini Dsa attualmente in corso su X", ha precisato il portavoce, evidenziando che le istruttorie proseguono a livello "tecnico".

