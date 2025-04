Quotidiano.net - Trump chiama gli investitori: “Questo è un grande momento per arricchirsi”

Washington, 4 aprile 2025 – Mentre crollano le Borse mondiali,non contempla passi indietro sui dazi. "Le mie politiche non cambieranno mai". E’ un messaggio per rassicurare chi investe negli States: “è unperpiù che mai”. "In arrivo dazi anche sui farmaci: mai così alti” I mercati andranno a posto – è il messaggio lanciato dall’amministrazione. Si "adatteranno alle nuove regole", per dirla con le parole del segretario di Stato Rubio di oggi. Intanto la Casa Bianca prepara un nuovo giro di vite sulle merci dall’estero. Parliamo ora di farmaci e microchip. Le nuove tariffe “arriveranno a breve”, e in particolare, quelle su “pharma” raggiungeranno un livello “che non abbiamo mai visto prima”, promette il presidente, dialogando con i giornalisti sull’Air Force One.