Conferma incarichi di presidenza 2025 26 | dal 6 al 26 maggio le istanze online DIRETTIVA

2025 la nuova DIRETTIVA sulla Conferma degli incarichi di presidenza per l’anno scolastico 2025/2026. Le misure introdotte puntano a garantire continuità nella guida delle scuole, bilanciando però le esigenze di flessibilità e mobilità legate alla disponibilità dei posti. I dirigenti scolastici interessati potranno . Conferma incarichi di presidenza 2025/26: dal 6 al 26 maggio le istanze online DIRETTIVA Scuolalink. Scuolalink.it - Conferma incarichi di presidenza 2025/26: dal 6 al 26 maggio le istanze online [DIRETTIVA] Leggi su Scuolalink.it Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha pubblicato il 3 aprilela nuovasulladeglidiper l’anno scolastico/2026. Le misure introdotte puntano a garantire continuità nella guida delle scuole, bilanciando però le esigenze di flessibilità e mobilità legate alla disponibilità dei posti. I dirigenti scolastici interessati potranno .di/26: dal 6 al 26leScuolalink.

Conferma incarichi di presidenza 2025-2026, domande entro il 26 Maggio [NOTA]. Conferma incarichi di presidenza 2025-2026: scadenze, requisiti e procedura (NOTA). Conferma degli incarichi di Presidenza 2025/2026: domande dal 6 al 26 maggio. Incarichi di presidenza, gli aspiranti alla conferma devono presentare domanda dal 6 al 26 maggio 2025: la direttiva [PDF]. Conferma degli incarichi di presidenza a.s. 2024/2025. Fondazione Pescheria, centrodestra: “Inconferibile l’incarico a Vimini: l'Anac conferma il conflitto di interessi”. Ne parlano su altre fonti

Conferma incarichi di presidenza 2025-2026, domande entro il 26 Maggio [NOTA] - Pubblicata la nota ministeriale con le indicazioni per la conferma degli incarichi di presidenza per l'anno scolastico 2025-2026. La nota specifica che, per il prossimo anno scolastico, non saranno di ... (orizzontescuola.it)

Confermate vicepresidenti nazionali Prampolini e Di Dio: l’apprezzamento di Confcommercio Siracusa - Confcommercio Siracusa esprime un sentito apprezzamento per la nomina, tra i prestigiosi incarichi di Vicepresidente Nazionale, a Donatella Prampolini e a Patrizia Di Dio, conferiti su indicazione del ... (siracusanews.it)

Maria Emanuela Bruni nominata presidente del MAXXI - Dopo sei mesi di reggenza, Maria Emanuela Bruni è stata confermata alla guida del museo romano dal ministro Giuli ... (insideart.eu)