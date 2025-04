Spazionapoli.it - Bologna-Napoli, arriva la notizia ufficiale: tornerà un big

la: recupero fondamentale di un big in vista del big matchdi lunedì.Promette scintille il big match di lunedì fraal Dall’Ara. Entrambe le squadreno la match in ottima forma e con grande carica. Gli azzurri si sono confermati al secondo posto in classifica con la vittoria contro il Milan, a sole tre lunghezze di distanza dall’Inter capolista.Anche ilperò è in super forma: i felsinei sono reduci dalla vittoria per 3-0 contro l’Empoli nella gara d’andata delle semifinali di Coppa Italia, ipotecando di fatto la finalissima. Anche in Serie A il momento è molto positivo, con il quarto posto in solitaria in classifica., ci sarà Castro: ha recuperatoPer Vincenzo Italianoun’ulteriorepositiva: quest’oggi si è infatti allenato in gruppo Santiago Castro.