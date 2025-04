Internews24.com - Baresi a Rai Sport: «Derby? Il Milan ha dimostrato di potersela giocare alla pari con l’Inter»

Raggiunto dai microfoni di Rai Sport, Franco Baresi ha espresso le sue considerazioni sulla partita di andata della semifinale di Coppa Italia tra Milan e Inter finita in pareggio. PAROLE – «Il Derby è stata una bella partita, equilibrata. Il Milan ha fatto una buona gara, compatta, con sacrificio: peccato non aver vinto, ma rispettiamo. Cercheremo di qualificarci al ritorno». C'È SPERANZA PER LA FINALE DELLA COMPETIZIONE? – «Il Milan ha dimostrato di potersela giocare alla pari con l'Inter, siamo sempre riusciti a crear loro problemi. C'è positività e speranza. Dobbiamo sapere che sarà una partita molto difficile, il Milan è sempre molto aperto. Ce la giocheremo fino in fondo».